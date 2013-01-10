CodeBaseРазделы
Индикаторы

AverageChange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3330
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MT-Coder

Индикатор Average Change - это индикатор силы финансового актива и показывает импульс цены. Позволяет узнать, насколько волатилен рынок.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор MT-Coder

