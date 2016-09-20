コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AverageChange - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
averagechange.mq5 (8.05 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
実際の著者：

MT-Coder

Average Change（平均変更）指標は金融資産力の指標であり、価格のインパルスを示します。市場のボラティリティがどの程度なのかを知ることができます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 　MT-Coder指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1446

Exp_Beginner Exp_Beginner

Beginner（初心者）シグナル指標に基づいた取引システム。

ColorCoppock ColorCoppock

この指標は1962年にEdward Coppock によって作成されました。それは長期的な売買の可能性を表示します（オリジナルでは買いのみ）。

XMA_RLH XMA_RLH

3移動平均に基づいて描かれた典型的なトレンド指標。

Exp_SuperWoodiesCCI Exp_SuperWoodiesCCI

SuperWoodiesCCI指標のシグナルに基づいて描かれた取引システム。