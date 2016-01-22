指标基于火柴棍倾斜和其头部颜色来帮助判断趋势的结束和开始。

这些基本线段显示它们自身的倾斜, 并共时呈现价格趋势的演变。这可以告诉我们趋势的强度, 是延续或应对迫在眉睫的改变。

每根火柴棍是一根柱线开盘价和下一根柱线收盘价之间的连线。它在较低时间帧内 (分钟 / 小时) 对于日内交易极其理想 (剥头皮 / 波段)。