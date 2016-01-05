CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Sort Volume - indicador para MetaTrader 4

Rolan Isido | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1868
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
SortVolume.mq4 (2.91 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Calcula el volumen para cada divisa en la pareja, basándose en el movimiento del precio.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14455

iStdDev - Canal de desviación Estándar iStdDev - Canal de desviación Estándar

Un indicador sencillo, que muestra dos canales de desviación estándar en el gráfico.

RJT Matches RJT Matches

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de la tendencia en base a la inclinación de las "cerillas".

Moving Average Ex Moving Average Ex

Media móvil con algunas posibilidades adicionales.

iClean iClean

Close, Delete or Clean values from all orders by your choice.