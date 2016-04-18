Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen, basierend auf dem "inclination of the matches" und der Farbe der Endpunkte.

Es gibt die Hauptlinien, welche die Neigung selbst darstellen und zusammen zeigen sie die Entwicklung des Trendes. Dieses gibt uns eine Information über die Stärke des Trenedes und ob wir uns auf eine Trendumkehr einstellen müssen.

Eine Übereinstimmung entspricht der Linie zwischen dem Eröffnungskurs einer Bar und dem Schlusskurs der nächsten. Dieses ist ideal für intraday Trading (scalping / swing) in kleinen Timeframes (minutes / hours).