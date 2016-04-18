CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RJT Matches - Indikator für den MetaTrader 4

Rafael Jimenez Tocino | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
933
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen, basierend auf dem "inclination of the matches" und der Farbe der Endpunkte.

Es gibt die Hauptlinien, welche die Neigung selbst darstellen und zusammen zeigen sie die Entwicklung des Trendes. Dieses gibt uns eine Information über die Stärke des Trenedes und ob wir uns auf eine Trendumkehr einstellen müssen.

Eine Übereinstimmung entspricht der Linie zwischen dem Eröffnungskurs einer Bar und dem Schlusskurs der nächsten. Dieses ist ideal für intraday Trading (scalping / swing) in kleinen Timeframes (minutes / hours).

Ein Beispiel dieses Indikators an einem Gold-Chart, 30 Minuten

Ideal für Scalping-Techniken im Forex-Markt

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14415

High, Low und Close des Vortages, der Woche oder des Monats High, Low und Close des Vortages, der Woche oder des Monats

Dieser Indikator zeigt High, Close und Low des Vortages, der Woche oder des Monats mit Timeshift.

TicksVolume TicksVolume

Tick Volumen Indikator. Er zeigt die Änderung des Preises über Zunahme und Abnahme.

iStdDev - Standard Deviation Channel iStdDev - Standard Deviation Channel

Ein einfacher Indikator um auf ihrem Chart 2 Ebenen des Standardabweichung-Kanals (Standard Deviation Channel) anzeigen zu lassen.

VR Moving Average VR Moving Average

Ein klassischer gleitender Durchschnitts-Indikator mit wechselnder Farbe in Abhängigkeit von der Richtung.