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Индикаторы

RJT Matches - индикатор для MetaTrader 4

Rafael Jimenez Tocino
Rafael Jimenez Tocino

Rafael Jimenez Tocino

1 (2)
Research, Development and Innovation (R+D+I) in trading systems.

www.tradingrafa.com
3 продукта 2 кода 5 комментариев
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(32)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.

Наклон этих линий показывает эволюцию ценового тренда. Это говорит о силе тренда, продолжится ли он или нам нужно готовиться к смене направления.

Каждая спичка представяет собой линию между ценой открытия одного бара и ценой закрытия следующего. Вариант подходит для внутридневной торговли (скальпинга, свинга) на небольших таймфреймах (минутном/часовом).

Индикатор RJT Matches в приложении к GOLD - 30 минут

Идеально для скальпирования на Форексе

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14415

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iFibonacci iFibonacci

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iStdDev - Канал Стандартного Отклонения iStdDev - Канал Стандартного Отклонения

Простой индикатор, показывающий два канала стандартного отклонения на графике.

Sort Volume Sort Volume

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