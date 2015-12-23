Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.

Наклон этих линий показывает эволюцию ценового тренда. Это говорит о силе тренда, продолжится ли он или нам нужно готовиться к смене направления.

Каждая спичка представяет собой линию между ценой открытия одного бара и ценой закрытия следующего. Вариант подходит для внутридневной торговли (скальпинга, свинга) на небольших таймфреймах (минутном/часовом).