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RJT Matches - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.
Наклон этих линий показывает эволюцию ценового тренда. Это говорит о силе тренда, продолжится ли он или нам нужно готовиться к смене направления.
Каждая спичка представяет собой линию между ценой открытия одного бара и ценой закрытия следующего. Вариант подходит для внутридневной торговли (скальпинга, свинга) на небольших таймфреймах (минутном/часовом).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14415
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