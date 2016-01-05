無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RJT Matches - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、『マッチ』の傾きとそれらの頭の色をベースにし、トレンドの始まりと終わりを判別するのに役立ちます。
これらのラインの傾きは、価格トレンドの進展を表しています。これはトレンドの強さを示し、これが継続するかどうか、または傾向の推移に対し準備を行うべきかを表しています。
それぞれのマッチは１つのバーの始値と次のバーの終値の間の線となっています。これは小さい時間枠（分足、時間足）での日中取引（スキャルピング、スウィング）に向いています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14415
