このインディケータは、『マッチ』の傾きとそれらの頭の色をベースにし、トレンドの始まりと終わりを判別するのに役立ちます。

これらのラインの傾きは、価格トレンドの進展を表しています。これはトレンドの強さを示し、これが継続するかどうか、または傾向の推移に対し準備を行うべきかを表しています。

それぞれのマッチは１つのバーの始値と次のバーの終値の間の線となっています。これは小さい時間枠（分足、時間足）での日中取引（スキャルピング、スウィング）に向いています。