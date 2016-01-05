コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RJT Matches - MetaTrader 4のためのインディケータ

Rafael Jimenez Tocino | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1468
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、『マッチ』の傾きとそれらの頭の色をベースにし、トレンドの始まりと終わりを判別するのに役立ちます。

これらのラインの傾きは、価格トレンドの進展を表しています。これはトレンドの強さを示し、これが継続するかどうか、または傾向の推移に対し準備を行うべきかを表しています。

それぞれのマッチは１つのバーの始値と次のバーの終値の間の線となっています。これは小さい時間枠（分足、時間足）での日中取引（スキャルピング、スウィング）に向いています。

インディケータRJT Matches、GOLD、30分

外国為替（FX）証拠金取引でのスキャルピングの理想

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14415

前日の最大値と最小値と終値 前日の最大値と最小値と終値

インディケータは時間変動を伴う前日の最小値、終値、最大値を表示します。

iFibonacci iFibonacci

このインディケータは、フィボナッチのツール（リトレースメント、アーク、ファン、エキスパンション、タイムゾーン）を描きます。インディケータZigZagをベースにしています。

iStdDev - 標準偏差チャンネル iStdDev - 標準偏差チャンネル

チャート上に2つの標準偏差チャンネルを描画する簡単なインディケータです。

Sort Volume Sort Volume

価格変動に基づき、各通貨ペアのボリュームを算出します。