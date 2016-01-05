Indicador sencillo que informa al tráder sobre la aparición de la figura de vela "Bullish Engulfing" o "Bearish Engulfing" en todos los marcos temporales.

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de la tendencia en base a la inclinación de las "cerillas".

Un indicador sencillo, que muestra dos canales de desviación estándar en el gráfico.