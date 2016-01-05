CodeBaseSecciones
iFibonacci - indicador para MetaTrader 4

Dado que confío en los instrumentos de Fibonacci, he decidido reunirlos todos en un indicador claro y sencillo. Este es mi primer indicador, que dibujará prácticamente todos los instrumentos de Fibonacci: Retroceso, Arco, Abanico, Expansión, Zonas temporales, basados en las oscilaciones del indicador ZigZag.

Imágenes:

Retroceso de Fibonacci

Abanico de Fibonacci

Arco de Fibonacci

Ajustes de iFibonacci

Posibilidades:

  • Control de los valores ZigZag: profundidad, desviación, salto.
  • Puede cambiar los colores, el grosor y el estilo de la representación de todos los instrumentos.
  • Es posible dibujar los instrumentos en un marco temporal determinado.
  • Mostrar/Ocultar cualquier instrumento que quiera.
  • Mostrar/Ocultar los niveles adicionales: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
  • Mostrar los máximos y mínimos de días, semanas, meses con los puntos de apoyo del viraje
  • Dibujar triángulos en los 6 últimos puntos de ZigZag.
  • Mostrar la hora de la vela a la izquierda de la misma.

Crédito:

  • JimDandy
  • WHRoeder
  • RaptorUK
  • deVries

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14393

