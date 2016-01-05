Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iFibonacci - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 5393
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Dado que confío en los instrumentos de Fibonacci, he decidido reunirlos todos en un indicador claro y sencillo. Este es mi primer indicador, que dibujará prácticamente todos los instrumentos de Fibonacci: Retroceso, Arco, Abanico, Expansión, Zonas temporales, basados en las oscilaciones del indicador ZigZag.
Imágenes:
Posibilidades:
- Control de los valores ZigZag: profundidad, desviación, salto.
- Puede cambiar los colores, el grosor y el estilo de la representación de todos los instrumentos.
- Es posible dibujar los instrumentos en un marco temporal determinado.
- Mostrar/Ocultar cualquier instrumento que quiera.
- Mostrar/Ocultar los niveles adicionales: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
- Mostrar los máximos y mínimos de días, semanas, meses con los puntos de apoyo del viraje
- Dibujar triángulos en los 6 últimos puntos de ZigZag.
- Mostrar la hora de la vela a la izquierda de la misma.
Crédito:
- JimDandy
- WHRoeder
- RaptorUK
- deVries
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14393
Indicador sencillo que informa al tráder sobre la aparición de la figura de vela "Bullish Engulfing" o "Bearish Engulfing" en todos los marcos temporales.Coin Flip
Abre utilizando martingale y trailing/stop virtual.
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de la tendencia en base a la inclinación de las "cerillas".iStdDev - Canal de desviación Estándar
Un indicador sencillo, que muestra dos canales de desviación estándar en el gráfico.