Indicadores

VR Engulfing Pattern - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Visualizaciones:
2140
Ranking:
(35)
Publicado:
Indicador sencillo que informa al tráder sobre la aparición de la figura de vela "Bullish Engulfing" o "Bearish Engulfing" en todos los marcos temporales.

El programa muestra una alerta con un mensaje.

El indicador ha sido escrito de una forma muy simple y será útil para los programadores principiantes.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14336

