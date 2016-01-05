Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VR Engulfing Pattern - indicador para MetaTrader 4
- 2140
-
Indicador sencillo que informa al tráder sobre la aparición de la figura de vela "Bullish Engulfing" o "Bearish Engulfing" en todos los marcos temporales.
El programa muestra una alerta con un mensaje.
El indicador ha sido escrito de una forma muy simple y será útil para los programadores principiantes.
