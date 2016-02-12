CodeBaseSeções
Fósforos RJT - indicador para MetaTrader 4

Rafael Jimenez Tocino
1470
(32)
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos fósforos e a cor das suas cabeças.

Estas são as linhas básicas que mostram a inclinação para si e, juntos, mostram a evolução da tendência dos preços. Isso nos diz sobre a continuação da força de uma tendência ou preparar-se para uma mudança iminente.

Cada fósforo é a linha entre o preço de abertura de um barra e o preço de encerramento da próxima. É ideal para negociação intraday (scalp/swing) em baixo tempos gráficos (minutos/horas).

Imagens:

O RJT Jogos indicador aplicado sobre GOLD - 30 minutos

Ideal para as técnicas de scalping no Forex

