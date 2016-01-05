CodeBaseSecciones
iStdDev - Canal de desviación Estándar - indicador para MetaTrader 4

awran5
1768
(29)
istddev.mq4 (8.64 KB) ver
Este indicador dibuja dos canales de desviación estándar, basándose en los niveles de Fibonacci 0.618/1.618. Existe la posibilidad de fijar el canal en el marco temporal elegido.

Canal de desviación estándar

RJT Matches RJT Matches

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de la tendencia en base a la inclinación de las "cerillas".

iFibonacci iFibonacci

El indicador construye los instrumentos de Fibonacci: Retroceso, Arco, Abanico, Expansión, Zonas temporales. Basado en el indicador ZigZag.

Sort Volume Sort Volume

Calcula el volumen para cada divisa en la pareja, basándose en el movimiento del precio.

Moving Average Ex Moving Average Ex

Media móvil con algunas posibilidades adicionales.