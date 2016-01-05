Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iStdDev - Canal de desviación Estándar - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1768
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador dibuja dos canales de desviación estándar, basándose en los niveles de Fibonacci 0.618/1.618. Existe la posibilidad de fijar el canal en el marco temporal elegido.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14443
RJT Matches
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de la tendencia en base a la inclinación de las "cerillas".iFibonacci
El indicador construye los instrumentos de Fibonacci: Retroceso, Arco, Abanico, Expansión, Zonas temporales. Basado en el indicador ZigZag.
Sort Volume
Calcula el volumen para cada divisa en la pareja, basándose en el movimiento del precio.Moving Average Ex
Media móvil con algunas posibilidades adicionales.