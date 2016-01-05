Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Coin Flip - Asesor Experto para MetaTrader 4
Experto que no utiliza indicadores de usuario, las órdenes se abren de forma pseudoaleatoria. Equipado con trailing-stop virtual. En caso de acusar pérdidas, el lote aumenta en función de un martingale con los parámetros establecidos. Adaptado para las cotizaciones de 4-5 dígitos.
Las operaciones se ejecutan según el mercado (Market Execution), el take-profit y el stop-loss son establecidos después de ejecutar las órdenes, y se modifican según los ajustes indicados en el asesor.
Parámetros:
- Risk — cálculo automático del lote comercial en la primera transacción;
- Lot — lote comercial, si Risk=0;
- Martingale — coeficiente de multiplicación;
- MaxLot — lote máximo permitido;
- TakeProfit — take-profit;
- StopLoss — stop-loss;
- MaxAttempts — cantidad máxima de intentos para abrir una orden;
- Pause — pausa entre intentos;
- Slippage — deslizamiento máximo;
- TrailingStart — cantidad de puntos para comenzar el trailing-stop;
- TrailingStop — salto del trailing-stop;
- Magic — número mágico;
- Com — comentarios a las transacciones;
- DrawInfo — mostrar/ocultar la información sobre el comercio;
- Languages — idioma en que se muestra la información comercial;
- TextColor — color del texto de la información mostrada.
