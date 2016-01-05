Experto que no utiliza indicadores de usuario, las órdenes se abren de forma pseudoaleatoria. Equipado con trailing-stop virtual. En caso de acusar pérdidas, el lote aumenta en función de un martingale con los parámetros establecidos. Adaptado para las cotizaciones de 4-5 dígitos.

Las operaciones se ejecutan según el mercado (Market Execution), el take-profit y el stop-loss son establecidos después de ejecutar las órdenes, y se modifican según los ajustes indicados en el asesor.

Parámetros:



Risk — cálculo automático del lote comercial en la primera transacción;

— cálculo automático del lote comercial en la primera transacción; Lot — lote comercial, si Risk=0;

— lote comercial, si Risk=0; Martingale — coeficiente de multiplicación;

— MaxLot — lote máximo permitido ;

— ; TakeProfit — take-profit ;

; StopLoss — stop-loss ;

; MaxAttempts — cantidad máxima de intentos para abrir una orden ;

— ; Pause — pausa entre intentos ;

; Slippage — deslizamiento máximo ;

— ; TrailingStart — cantidad de puntos para comenzar el trailing-stop;

— TrailingStop — salto del trailing-stop ;

; Magic — número mágico;

— Com — comentarios a las transacciones;

— DrawInfo — mostrar/ocultar la información sobre el comercio;

— Languages — idioma en que se muestra la información comercial;

TextColor — color del texto de la información mostrada.



