Asesores Expertos

Coin Flip - Asesor Experto para MetaTrader 4

coin_flip.mq4 (35.5 KB) ver
Experto que no utiliza indicadores de usuario, las órdenes se abren de forma pseudoaleatoria. Equipado con trailing-stop virtual. En caso de acusar pérdidas, el lote aumenta en función de un martingale con los parámetros establecidos. Adaptado para las cotizaciones de 4-5 dígitos.

Las operaciones se ejecutan según el mercado (Market Execution), el take-profit y el stop-loss son establecidos después de ejecutar las órdenes, y se modifican según los ajustes indicados en el asesor.

Parámetros:

  • Risk cálculo automático del lote comercial en la primera transacción;
  • Lot — lote comercial, si Risk=0;
  • Martingale coeficiente de multiplicación;
  • MaxLot lote máximo permitido;
  • TakeProfit — take-profit;
  • StopLoss — stop-loss;
  • MaxAttempts cantidad máxima de intentos para abrir una orden;
  • Pause — pausa entre intentos;
  • Slippage deslizamiento máximo;
  • TrailingStart cantidad de puntos para comenzar el trailing-stop;
  • TrailingStop — salto del trailing-stop;
  • Magic número mágico;
  • Com comentarios a las transacciones;
  • DrawInfo mostrar/ocultar la información sobre el comercio;
  • Languages idioma en que se muestra la información comercial;
  • TextColor color del texto de la información mostrada.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14302

Script AP ver 1.01 Script AP ver 1.01

Script que analiza el mercado conforme a dos criterios, que son las medias móviles y los niveles de apoyo y resistencia.

Lot-SL propotion Lot-SL propotion

La función retorna el tamaño del lote, calculado a partir del tamaño del stop-loss y de la variable de riesgo indicada.

VR Engulfing Pattern VR Engulfing Pattern

Indicador sencillo que informa al tráder sobre la aparición de la figura de vela "Bullish Engulfing" o "Bearish Engulfing" en todos los marcos temporales.

iFibonacci iFibonacci

El indicador construye los instrumentos de Fibonacci: Retroceso, Arco, Abanico, Expansión, Zonas temporales. Basado en el indicador ZigZag.