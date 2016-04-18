und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iFibonacci - Indikator für den MetaTrader 4
- 2951
Da ich an die Fibonacci Werkzeuge glaube, habe ich mich dazu entschlossen sie alle in einem einfachen sauberen Indikator zu vereinen. Daher kommt hier mein erster Indikator, welcher fast alle Fibonacci Werkzeuge beinhaltet, wie Retracement, Arc, Fan, Expansion and Time Zone Basierend auf dem ZigZag Indikator.
Update: v1.01 (29/12/2015)
- Hinzugefügt: Sonntags-Berechnung für High, Low, Pivot Points.
- Geändert ZigZag Depth Wert auf "24" anstelle von "21" Für eine noch bessere Darstellung.
- Verbesserte Formel für Arc Scale.
- Verbesserte Performance des Indikators.
Eigenschaften:
- Kontrollieren Sie die ZigZag Werte: Depth, Deviation, Backstep.
- Sie können die Farben die dicke und den Stil aller Werkzeuge verändern.
- Es gibt die Möglichkeit dieses Tool auf einer festgelegten Timeframe zu zeichnen.
- Sie können jedes Werkzeug verstecken oder anzeigen lassen.
- Verstecken/Anzeigen der zusätzlichen Ebenen: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
- Darstellung von Daily, Weekly, Monthly High/Low with Standard Pivot-Punkten.
- Zeichnen von Dreiecken über die letzten 6 ZigZag Punkte.
- Die Anzeige für die Restzeit der Kerze.
Credit:
- JimDandy
- WHRoeder
- RaptorUK
- deVries
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14393
