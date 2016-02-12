Participe de nossa página de fãs
iFibonacci - indicador para MetaTrader 4
Visualizações:
- 7063
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Como eu acredito nas ferramentas de Fibonacci, eu decidi adicionar todas elas em um indicador simples e limpo. Aqui está o meu primeiro indicador que irá desenhar quase todas as ferramentas de Fibonacci como Retração, Arco, Feixe, Expansão e Fuso Horário com base nos movimentos do indicador ZigZag padrão.
Atualização: v1.01 (29/12/2015)
- Adicionado o cálculo de domingo para a máxima, mínima e Pivot Points.
- Alterado o valor da Profundidade de ZigZag para "24" em vez de "21" para uma maior precisão no desenho.
- Melhorado a fórmula da Escala do Arco.
- Melhorado o desempenho do indicador.
Imagens:
Características:
- Controle dos valores ziguezague: Profundidade, Desvio, Retroceder.
- Você pode mudar as cores, largura e estilo em todas as ferramentas.
- Capacidade de desenhar as ferramentas em um período fixo.
- Mostrar/Ocultar qualquer ferramenta que você gosta.
- Mostrar/Ocultar os níveis extra: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
- Mostrar a Máxima/Mínima Diária, Semanal, Mensal com o pivô padrão.
- Desenhar triângulos sobre os últimos 6 pontos em ziguezague.
- Mostrar o tempo restante da vela.
Crédito:
- JimDandy
- WHRoeder
- RaptorUK
- deVries
