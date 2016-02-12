CodeBaseSeções
iFibonacci - indicador para MetaTrader 4

awran5
7063
(87)
Como eu acredito nas ferramentas de Fibonacci, eu decidi adicionar todas elas em um indicador simples e limpo. Aqui está o meu primeiro indicador que irá desenhar quase todas as ferramentas de Fibonacci como Retração, Arco, Feixe, Expansão e Fuso Horário com base nos movimentos do indicador ZigZag padrão.

Atualização: v1.01 (29/12/2015)

  • Adicionado o cálculo de domingo para a máxima, mínima e Pivot Points.
  • Alterado o valor da Profundidade de ZigZag para "24" em vez de "21" para uma maior precisão no desenho.
  • Melhorado a fórmula da Escala do Arco.
  • Melhorado o desempenho do indicador.

Imagens:

Retração de Fibo

Feixe de Fibo

Arco de Fibo

Configurações de iFibonacci

Características:

  • Controle dos valores ziguezague: Profundidade, Desvio, Retroceder.
  • Você pode mudar as cores, largura e estilo em todas as ferramentas.
  • Capacidade de desenhar as ferramentas em um período fixo.
  • Mostrar/Ocultar qualquer ferramenta que você gosta.
  • Mostrar/Ocultar os níveis extra: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
  • Mostrar a Máxima/Mínima Diária, Semanal, Mensal com o pivô padrão.
  • Desenhar triângulos sobre os últimos 6 pontos em ziguezague.
  • Mostrar o tempo restante da vela.

Crédito:

  • JimDandy
  • WHRoeder
  • RaptorUK
  • deVries

