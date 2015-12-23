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Индикаторы

iFibonacci - индикатор для MetaTrader 4

awran5
awran5

awran5

11 кодов 1 тема 24 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
12377
Рейтинг:
(87)
Опубликован:
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Поскольку я доверяю инструментам Фибоначчи, я решил свести их все в одном простом и ясном индикаторе. Это мой первый индикатор, который будет рисовать практически все инструменты Фибоначчи: расширение, дугу, веер, откат и временные зоны, основанные на колебаниях индикатора ZigZag.

Откат Фибоначчи

Веер Фибоначчи

Дуга Фибоначчи

Настройки iFibonacci

Возможности:

  • Контроль значений ZigZag: глубина, отклонение, отскок.
  • Вы можете менять цвета, толщину и стили отображения всех инструментов.
  • Возможно отрисовывать инструменты на определенном таймфрейме.
  • Показать/Спрятать любой инструмент по вашему желанию.
  • Показать/спрятать дополнительные уровни: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
  • Показать дневные, недельные и месячные максимумы и минимумы с опорными точками разворота
  • Отрисовывать треугольники на последних 6 точках ZigZag.
  • Показывать время свечи слева от нее.

Кредит:

  • JimDandy
  • WHRoeder
  • RaptorUK
  • deVries

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14393

Одновременная покупка и продажа Одновременная покупка и продажа

Советник реализует стратегию сетки путем одновременного размещения ордеров Buy и Sell.

ZigZag Dual Buffer ZigZag Dual Buffer

Индикатор ZigZag, использующий двойные буферы для хранения данных о точках максимумов и минимумов.

Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня Максимум, минимум и закрытие предыдущего дня

Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня с временным сдвигом.

RJT Matches RJT Matches

Индикатор помогает определить конец и начало тренда на основании наклона "спичек".