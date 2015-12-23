Поскольку я доверяю инструментам Фибоначчи, я решил свести их все в одном простом и ясном индикаторе. Это мой первый индикатор, который будет рисовать практически все инструменты Фибоначчи: расширение, дугу, веер, откат и временные зоны, основанные на колебаниях индикатора ZigZag.

Возможности:

Контроль значений ZigZag: глубина, отклонение, отскок.

Вы можете менять цвета, толщину и стили отображения всех инструментов.

Возможно отрисовывать инструменты на определенном таймфрейме.

Показать/Спрятать любой инструмент по вашему желанию.

Показать/спрятать дополнительные уровни: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.

Показать дневные, недельные и месячные максимумы и минимумы с опорными точками разворота

Отрисовывать треугольники на последних 6 точках ZigZag.

Показывать время свечи слева от нее.

Кредит: