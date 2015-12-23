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iFibonacci - индикатор для MetaTrader 4
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Поскольку я доверяю инструментам Фибоначчи, я решил свести их все в одном простом и ясном индикаторе. Это мой первый индикатор, который будет рисовать практически все инструменты Фибоначчи: расширение, дугу, веер, откат и временные зоны, основанные на колебаниях индикатора ZigZag.
Возможности:
- Контроль значений ZigZag: глубина, отклонение, отскок.
- Вы можете менять цвета, толщину и стили отображения всех инструментов.
- Возможно отрисовывать инструменты на определенном таймфрейме.
- Показать/Спрятать любой инструмент по вашему желанию.
- Показать/спрятать дополнительные уровни: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2.
- Показать дневные, недельные и месячные максимумы и минимумы с опорными точками разворота
- Отрисовывать треугольники на последних 6 точках ZigZag.
- Показывать время свечи слева от нее.
Кредит:
- JimDandy
- WHRoeder
- RaptorUK
- deVries
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14393
Советник реализует стратегию сетки путем одновременного размещения ордеров Buy и Sell.ZigZag Dual Buffer
Индикатор ZigZag, использующий двойные буферы для хранения данных о точках максимумов и минимумов.
Индикатор показывает максимум, закрытие и минимум предыдущего дня с временным сдвигом.RJT Matches
Индикатор помогает определить конец и начало тренда на основании наклона "спичек".