因为我信任斐波那契工具, 我已决定将它们都加入到一个简单, 干净的指标里。因此, 这是我的首款指标, 绘制几乎所有的斐波纳契工具, 诸如回撤线, 弧形, 扇形, 扩展, 时区, 基于之字折线指标的摆动。
特点:
- 控制之字折线值: 深度, 背离, 回退。
- 您可以修改所有工具的颜色, 宽度和样式。
- 能够在固定时间帧绘制工具。
- 显示/隐藏您喜欢的工具。
- 显示/隐藏额外级别: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2。
- 显示日线, 周线, 月线标准轴点的最高/最低。
- 根据最后的六个之字折线顶点绘制三角形。
- 显示剩余蜡烛时间。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14393
