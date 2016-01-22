因为我信任斐波那契工具, 我已决定将它们都加入到一个简单, 干净的指标里。因此, 这是我的首款指标, 绘制几乎所有的斐波纳契工具, 诸如回撤线, 弧形, 扇形, 扩展, 时区, 基于之字折线指标的摆动。

特点:

控制之字折线值: 深度, 背离, 回退。

您可以修改所有工具的颜色, 宽度和样式。

能够在固定时间帧绘制工具。

显示/隐藏您喜欢的工具。

显示/隐藏额外级别: 14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2。

显示日线, 周线, 月线标准轴点的最高/最低。

根据最后的六个之字折线顶点绘制三角形。

显示剩余蜡烛时间。

参与: