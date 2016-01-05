コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iFibonacci - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
私はフィボナッチのツールを信頼しているので、単純明快な１つのインディケータにそれら全てを統合することにしました。これは、インディケータZigZagの変動をベースにした、ほぼ全てのフィボナッチのツール（リトレースメント、アーク、ファン、エキスパンション、タイムゾーン）を描く、私の初めてのインディケータです。

フィボナッチリトレースメント

フィボナッチファン

フィボナッチアーク

設定　iFibonacci

性能：

  • ZigZag値のコントロール：深度、偏差、リバウンド。
  • 色や太さ、そして全てのツールの表示スタイルの変更。
  • 特定の時間枠でツールを描画。
  • あなたの希望に沿った、任意のツールの表示/非表示。
  • 追加レベル（14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2）の表示/非表示。
  • 標準ピボットを伴う、日、週、月の高値と安値の表示。
  • ZigZagの最新の6つの点で三角形を描画。
  • その左側にローソク足の時間を表示。

クレジット：

  • JimDandy
  • WHRoeder
  • RaptorUK
  • deVries

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14393

