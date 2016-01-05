無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iFibonacci - MetaTrader 4のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
私はフィボナッチのツールを信頼しているので、単純明快な１つのインディケータにそれら全てを統合することにしました。これは、インディケータZigZagの変動をベースにした、ほぼ全てのフィボナッチのツール（リトレースメント、アーク、ファン、エキスパンション、タイムゾーン）を描く、私の初めてのインディケータです。
性能：
- ZigZag値のコントロール：深度、偏差、リバウンド。
- 色や太さ、そして全てのツールの表示スタイルの変更。
- 特定の時間枠でツールを描画。
- あなたの希望に沿った、任意のツールの表示/非表示。
- 追加レベル（14.6, 23.6, 76.4, 88.6, 127.2）の表示/非表示。
- 標準ピボットを伴う、日、週、月の高値と安値の表示。
- ZigZagの最新の6つの点で三角形を描画。
- その左側にローソク足の時間を表示。
クレジット：
- JimDandy
- WHRoeder
- RaptorUK
- deVries
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14393
