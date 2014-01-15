CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MaksiGen_Range_Move MTF - indicador para MetaTrader 5

Igorad | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Sergey Golubev
Visualizaciones:
2372
Ranking:
(45)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador traza líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia en el gráfico.
En un principio se utilizó como parte del sistema Paramon scalping en las temporalidades М5 y М15. Más tarde fue utilizado como un indicador independiente para el comercio en М1 y H4/D1.
Líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia se dibujan en el número de barras que se pueden cambiar en los ajustes del indicador.


Recomendaciones:

  • Utilice el indicador para el comercio en las temporalidades inferiores y para el análisis técnico en los plazos superiores.
  • Las más interesantes son las líneas de soporte/resistencia dibujadas con un color rojo/azul punteadas y que indican una posible orden pendiente buy stop y sell.
  • Indicador multi-timeframe. Por lo tanto para el uso de dos o más indicadores en un gráfico utilice el parámetro UniqueID que deben únicos para cada indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1434

Exp_TrendEnvelopes Exp_TrendEnvelopes

El Asesor Experto dibuja en base a la señal del indicador de semáforo, TrendEnvelopes

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

El oscilador SchaffTrendCycle actúa como un histograma de color.

Exp_StepSto_v1 Exp_StepSto_v1

El Asesor Experto dibuja en base a las señales del oscilador estocástico StepSto_v1

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

El EA mueve el Stop Loss de la posición de apertura a lo largo de la frontera del canal construido con el indicador CandleStop