MaksiGen_Range_Move MTF - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Sergey Golubev
Visualizaciones:
- 2372
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
El indicador traza líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia en el gráfico.
En un principio se utilizó como parte del sistema Paramon scalping en las temporalidades М5 y М15. Más tarde fue utilizado como un indicador independiente para el comercio en М1 y H4/D1.
Líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia se dibujan en el número de barras que se pueden cambiar en los ajustes del indicador.
Recomendaciones:
- Utilice el indicador para el comercio en las temporalidades inferiores y para el análisis técnico en los plazos superiores.
- Las más interesantes son las líneas de soporte/resistencia dibujadas con un color rojo/azul punteadas y que indican una posible orden pendiente buy stop y sell.
- Indicador multi-timeframe. Por lo tanto para el uso de dos o más indicadores en un gráfico utilice el parámetro UniqueID que deben únicos para cada indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1434
