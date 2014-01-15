El sistema de comercio Exp_StepSto_v1 dibuja en base a las señales del oscilador estocástico StepSto_v1. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra. Para hacer transacciones, se utiliza como filtro la ubicación de la línea de señal púrpura del indicador. Si la línea de señal es mayor que 50, el Asesor Experto puede abrir sólo largos y cerrar sólo cortos, si la línea de señal está por debajo de 50, entonces se abren sólo cortos y se cierran los largos. La señal para llevar a cabo una transacción es la ruptura de la línea de color naranja del indicador por la púrpura, y la línea de señal en la dirección correspondiente.

Place StepSto_v1.ex5 compiled file to the terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas