これは、MACDが中央線の上に交差するときは買い、下に交差するときは売るという古典的な取引システムです。このEAは実証的な数学的期待値を持っている貨幣管理システムと一緒に動作します。

Alexander Prishchenko (Crucian) が自動売買チャンピオンシップ2012に参加した際のエキスパートアドバイザー

この指標は、指標データを分析と将来の取引のシグナルにサポートベクターマシンを用いています。買い取引は、緑の上矢印、売り取引は赤の下矢印によって通知されます。

「The Trend Detection Index（動向検出指数）」は変更されたTDI指標です。