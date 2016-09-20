無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MaksiGen_Range_Move MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Sergey Golubev
- ビュー:
- 1373
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
推奨：
- 指標は短めの時間枠での取引と長めの時間枠のテクニカル分析のためにご使用ください。
- 最も興味深いのは、ドットの赤/青で描かれた支持/抵抗線で、それは可能な買いストップと売りストップ未決注文を示します。
- 複数時間枠指標従って、1つのチャートで複数の指標を使用する場合には、各指標に一意のUniqueIDパラメータを使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1434
