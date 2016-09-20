コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MaksiGen_Range_Move MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Igorad | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Sergey Golubev
ビュー:
1373
評価:
(45)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


推奨：

  • 指標は短めの時間枠での取引と長めの時間枠のテクニカル分析のためにご使用ください。
  • 最も興味深いのは、ドットの赤/青で描かれた支持/抵抗線で、それは可能な買いストップと売りストップ未決注文を示します。
  • 複数時間枠指標従って、1つのチャートで複数の指標を使用する場合には、各指標に一意のUniqueIDパラメータを使用します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1434

KositBablo10 KositBablo10

Alexander Prishchenko (Crucian) が自動売買チャンピオンシップ2012に参加した際のエキスパートアドバイザー

MACDWaterlineCrossExpectator、MACDシステムの有効性 MACDWaterlineCrossExpectator、MACDシステムの有効性

これは、MACDが中央線の上に交差するときは買い、下に交差するときは売るという古典的な取引システムです。このEAは実証的な数学的期待値を持っている貨幣管理システムと一緒に動作します。

サポートベクターマシン指標 サポートベクターマシン指標

この指標は、指標データを分析と将来の取引のシグナルにサポートベクターマシンを用いています。買い取引は、緑の上矢印、売り取引は赤の下矢印によって通知されます。

TDI-2 TDI-2

「The Trend Detection Index（動向検出指数）」は変更されたTDI指標です。