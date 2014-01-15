CodeBaseSecciones
Exp_TrendEnvelopes - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1146
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
trendenvelopes.mq5 (10.88 KB) ver
exp_trendenvelopes.mq5 (6.75 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El Asesor Experto dibuja en base a la señal del indicador de semáforo, TrendEnvelopes. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando un punto de color del color correspondiente aparece.

Coloca el fichero compilado TrendEnvelopes.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Testing results for 2011 at USDCHFH4:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1424

