Exp_TrendEnvelopes - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto dibuja en base a la señal del indicador de semáforo, TrendEnvelopes. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando un punto de color del color correspondiente aparece.
Coloca el fichero compilado TrendEnvelopes.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Testing results for 2011 at USDCHFH4:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
