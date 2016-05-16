Dies ist das klassische Handelssystem, das kauft, wenn der MACD aufwärts die Nulllinie kreuzt und verkauft beim Abwärtskreuzen. Dieser EA arbeitet zusammen mit einem monetären Managementsystem, das hat eine positive mathematische Erwartung.

Der Expert Advisor mit Alexander Prishchenko (Crucian) am Automated Trading Championship 2012 teilnahm

Dieser Indikator verwendet "support vector machines" zur Analyse der Indikatordaten und für Signale zukünftiger Positionen. Käufe werden durch eine grüne Aufwärts-Pfeil signalisiert, die Verkäufe mittels eines roten Abwärts-Pfeil.

Der Indikator "Trend Detection Index" ist ein veränderter TDI-Indikator.