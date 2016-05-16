und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MaksiGen_Range_Move MTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Unterstützungs-/Widerstands-Linien und Trendlinien in den Chart
Zunächst wurde es als Teil des Paramon-Scalping auf М5 und М15 verwendet. Später wurde es ein eigenständiger Indikator für den Handel auf М1 und H4/D1.
Trendlinien und die Linien von Unterstützung/Widerstand werden für eine in den Einstellungen des Indikators bestimmbaren Anzahl von Bars gezeichnet.
Empfehlungen:
- Verwenden Sie den Indikator für den Handel in den niederen Zeitrahmen oder für eine technische Analyse auf höheren Zeitrahmen.
- Die interessantesten sind die gepunkteten roten/blauen Unterstützung/Widerstandslinien, sie zeigen mögliche die Buy-Stopps/Sell-Stopps für Pending-Orders.
- Es ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator. Stellen Sie sicher, dass immer nur ein Indikator mit dem in den Einstellungen bestimmbaren UniqueID-Parameter läuft.
