Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.

Первоначально использовался как часть Paramon scalping на М5 и М15 таймфреймах. В дальнейшем использовался как самостоятельный индикатор для торговли на М1 и H4/D1.

Линии поддержки/сопротивления и трендовые линии рисуются по количеству баров, которое можно менять в настройках индикатора.





Советы: