CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MaksiGen_Range_Move MTF - индикатор для MetaTrader 5

Igorad | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Sergey Golubev
Просмотров:
10286
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.
Первоначально использовался как часть Paramon scalping на М5 и М15 таймфреймах. В дальнейшем использовался как самостоятельный индикатор для торговли на М1 и H4/D1.
Линии поддержки/сопротивления и трендовые линии рисуются по количеству баров, которое можно менять в настройках индикатора.


Советы:

  • Используйте индикатор для торговли на низших таймфреймах, и для технического анализа на старших таймфреймах.
  • Наиболее интересны линии поддержки/сопротивления, которые рисуются пунктирным красным/голубым цветом - это возможные уровни buy stop и sell stop отложенных ордеров
  • Индикатор мульти-таймфреймовый. Поэтому для использования двух и более индикаторов на одном графике - используйте UniqueID параметр, который должен быть любым но уникальным для каждого индикатора.
Exp_StepSto_v1 Exp_StepSto_v1

Эксперт на основе сигналов стохастического осциллятора StepSto_v1

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

Эксперт, передвигающий стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора CandleStop

Exp_TrendEnvelopes Exp_TrendEnvelopes

Эксперт, построенный на семафорном, сигнальном индикаторе TrendEnvelopes

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

Осциллятор SchaffTrendCycle, выполненный в качестве цветной гистограммы.