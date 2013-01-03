Смотри, как бесплатно скачать роботов
MaksiGen_Range_Move MTF - индикатор для MetaTrader 5
Sergey Golubev
10286
-
Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.
Первоначально использовался как часть Paramon scalping на М5 и М15 таймфреймах. В дальнейшем использовался как самостоятельный индикатор для торговли на М1 и H4/D1.
Линии поддержки/сопротивления и трендовые линии рисуются по количеству баров, которое можно менять в настройках индикатора.
Советы:
- Используйте индикатор для торговли на низших таймфреймах, и для технического анализа на старших таймфреймах.
- Наиболее интересны линии поддержки/сопротивления, которые рисуются пунктирным красным/голубым цветом - это возможные уровни buy stop и sell stop отложенных ордеров
- Индикатор мульти-таймфреймовый. Поэтому для использования двух и более индикаторов на одном графике - используйте UniqueID параметр, который должен быть любым но уникальным для каждого индикатора.
