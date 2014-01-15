Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_CandleStop_Trailing - Asesor Experto para MetaTrader 5
Descripcion:
El EA mueve el Stop Loss de la posición de apertura a lo largo de la frontera del canal construido con el indicador CandleStop. El Stop Loss se modifica solamente cuando la barra cambia en base a datos de la barra recién cerrada en el caso de el Stop Loss sea eventualmente cubierto con el precio actual.
El EA ofrece la posibilidad de que aparezca el indicador utilizado en él, en la actual gráfica directamente desde el EA. No es necesario instalar el indicador manualmente en el gráfico. Es muy conveniente, ya que el indicador aparece en la gráfica automáticamente después de que el asesor experto está instalado en la gráfica. Este indicador siempre tiene entrada de parámetros idénticos a los del EA.
Parámetros de entrada del asesor experto:
//+----------------------------------------------+ //| parámetros de entrada del EA | //+----------------------------------------------+ input uint UpTrailPeriods=5; //Período de búsqueda del superior input uint DnTrailPeriods=5; //Período de búsqueda del inferior input uint Deviation=10; //deslizamiento
Fig.1 Gráfico de trabajo del EA Exp_CandleStop_Trailing
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1408
