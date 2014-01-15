Descripcion:

El EA mueve el Stop Loss de la posición de apertura a lo largo de la frontera del canal construido con el indicador CandleStop. El Stop Loss se modifica solamente cuando la barra cambia en base a datos de la barra recién cerrada en el caso de el Stop Loss sea eventualmente cubierto con el precio actual.

El EA ofrece la posibilidad de que aparezca el indicador utilizado en él, en la actual gráfica directamente desde el EA. No es necesario instalar el indicador manualmente en el gráfico. Es muy conveniente, ya que el indicador aparece en la gráfica automáticamente después de que el asesor experto está instalado en la gráfica. Este indicador siempre tiene entrada de parámetros idénticos a los del EA.

Parámetros de entrada del asesor experto:

input uint UpTrailPeriods= 5 ; input uint DnTrailPeriods= 5 ; input uint Deviation= 10 ;

Fig.1 Gráfico de trabajo del EA Exp_CandleStop_Trailing