MaksiGen_Range_Move MTF - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Sergey Golubev
Visualizações:
3081
Avaliação:
(45)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O autor real

OlegVS. Igorad é o autor da plataforma МetaTrader 5 (versão melhorada do МetaTrader 5).

O indicador desenha linhas de suporte/resistência e as linhas de tendência no gráfico.

Primeiramente foi utilizado como parte de escalpelamento Paramon nos timeframes М5 e М15. Mais tarde, foi utilizado como um indicador independente para o comércio em М1 e H4/D1.

Linhas de suporte/resistência e linhas de tendência são desenhadas no número de barras que podem ser alteradas nas definições do indicador.

Recomendações:

  • Use o indicador para o comércio nos timeframes menores e para as análises técnicas nos timeframes maiores.
  • O mais interessante são as linhas de suporte/resistência desenhadas com uma cor vermelha/azul pontilhada e que indica possível ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop.
  • O indicador multi-timeframe(MTF). Assim, para utilizar dois ou mais indicadores no gráfico usar o parâmetro UniqueID que deve renomeado, identidade individual única para cada indicador no gráfico.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1434

