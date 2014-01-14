O autor real

OlegVS. Igorad é o autor da plataforma МetaTrader 5 (versão melhorada do МetaTrader 5).

O indicador desenha linhas de suporte/resistência e as linhas de tendência no gráfico.

Primeiramente foi utilizado como parte de escalpelamento Paramon nos timeframes М5 e М15. Mais tarde, foi utilizado como um indicador independente para o comércio em М1 e H4/D1.

Linhas de suporte/resistência e linhas de tendência são desenhadas no número de barras que podem ser alteradas nas definições do indicador.

Recomendações: