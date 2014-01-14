Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MaksiGen_Range_Move MTF - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Golubev
- Visualizações:
- 3081
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O autor real
OlegVS. Igorad é o autor da plataforma МetaTrader 5 (versão melhorada do МetaTrader 5).
O indicador desenha linhas de suporte/resistência e as linhas de tendência no gráfico.
Primeiramente foi utilizado como parte de escalpelamento Paramon nos timeframes М5 e М15. Mais tarde, foi utilizado como um indicador independente para o comércio em М1 e H4/D1.
Linhas de suporte/resistência e linhas de tendência são desenhadas no número de barras que podem ser alteradas nas definições do indicador.
Recomendações:
- Use o indicador para o comércio nos timeframes menores e para as análises técnicas nos timeframes maiores.
- O mais interessante são as linhas de suporte/resistência desenhadas com uma cor vermelha/azul pontilhada e que indica possível ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop.
- O indicador multi-timeframe(MTF). Assim, para utilizar dois ou mais indicadores no gráfico usar o parâmetro UniqueID que deve renomeado, identidade individual única para cada indicador no gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1434
Funções API da biblioteca Free Fuzzy Logic (Lógica Difusa).Exp_TrendEnvelopes
O Expert Advisor desenha nas bases do semáforo TrendEnvelopes (indicador de sinal de tendência).
O Expert Advisor se baseia nos sinais do oscilador Estocástico StepSto_v1.Heiken Ashi em Média móvel adaptativa
Este é o indicador Heiken Ashi baseado na média dos preços de Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento utilizando a Media Móvel Adaptativa.