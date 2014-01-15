Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorSchaffTrendCycle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 969
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Descripcion:
El oscilador SchaffTrendCycle actúa como un histograma de color.
Fig.1 Indicador ColorSchaffTrendCycle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1425
El sistema de trading se basa en las señales del indicador ColorSchaffTrendCycle.Trend Lines Crossing
El indicador "recoge" la información de las lineas de tendencia dibujadas en la gráfica actual, muestra los precios de las líneas en la última barra (formada) así como tampoco da señales, o envía un email cuando el precio cruza la línea de tendencia elegida por el trader
El Asesor Experto dibuja en base a la señal del indicador de semáforo, TrendEnvelopesMaksiGen_Range_Move MTF
El indicador traza líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia en el gráfico