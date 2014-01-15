CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorSchaffTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
969
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
colorschafftrendcycle.mq5 (12.03 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

http://www.earnforex.com/

Descripcion:

El oscilador SchaffTrendCycle actúa como un histograma de color.

Fig.1 Indicador ColorSchaffTrendCycle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1425

Exp_ColorSchaffTrendCycle Exp_ColorSchaffTrendCycle

El sistema de trading se basa en las señales del indicador ColorSchaffTrendCycle.

Trend Lines Crossing Trend Lines Crossing

El indicador "recoge" la información de las lineas de tendencia dibujadas en la gráfica actual, muestra los precios de las líneas en la última barra (formada) así como tampoco da señales, o envía un email cuando el precio cruza la línea de tendencia elegida por el trader

Exp_TrendEnvelopes Exp_TrendEnvelopes

El Asesor Experto dibuja en base a la señal del indicador de semáforo, TrendEnvelopes

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

El indicador traza líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia en el gráfico