Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PA_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 979
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Evil corp. Ltd
Se trata de un oscilador simple que muestra la velocidad del cambio del indicador MACD, implementado en forma del histograma de dos colores.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), que han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador PA_Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14332
El indicador fractal_dimension permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.LinearMomentum
Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.
Esta sencilla clase se puede usar para configurar, por ejemplo, los diapasones comerciales o para prohibir/permitir determinadas acciones durante cierto tiempo o en ciertos días de la semana.Interés (sentiment)
Robot que comercia con el interés abierto del mercado.