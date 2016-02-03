CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PA_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
979
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
pa_oscillator.mq5 (8.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Evil corp. Ltd

Se trata de un oscilador simple que muestra la velocidad del cambio del indicador MACD, implementado en forma del histograma de dos colores.

El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), que han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador PA_Oscillator

Fig. 1. Indicador PA_Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14332

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

El indicador fractal_dimension permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

LinearMomentum LinearMomentum

Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.

CIsSession - clase para establecer los intervalos temporales (sesiones) CIsSession - clase para establecer los intervalos temporales (sesiones)

Esta sencilla clase se puede usar para configurar, por ejemplo, los diapasones comerciales o para prohibir/permitir determinadas acciones durante cierto tiempo o en ciertos días de la semana.

Interés (sentiment) Interés (sentiment)

Robot que comercia con el interés abierto del mercado.