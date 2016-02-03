Autor real:

Evil corp. Ltd

Se trata de un oscilador simple que muestra la velocidad del cambio del indicador MACD, implementado en forma del histograma de dos colores.

El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), que han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador PA_Oscillator