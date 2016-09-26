und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PA_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 786
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Evil corp. Ltd
Der einfache Oszillator, der die Änderungsgeschwindigkeit des Indikators MACD zeigt, die in Form eines zweifarbigen Histogramms gemacht wurde.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator PA_Oscillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14332
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators VolatilityQuality.fractal_dimension_HTF
Der Indikator fractal_dimension mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Die Klasse beschränkt das Handeln des Experten durch die Zeit. Es verfügt eine flexible Konfiguration, so dass man eine beliebige Anzahl von Zeitzonen eingeben kann und das Handeln nur an bestimmten Tagen der Woche erlauben.PA_Oscillator_HTF
Der Indikator PA_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.