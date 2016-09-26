CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

PA_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
786
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
pa_oscillator.mq5 (8.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Evil corp. Ltd

Der einfache Oszillator, der die Änderungsgeschwindigkeit des Indikators MACD zeigt, die in Form eines zweifarbigen Histogramms gemacht wurde.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator PA_Oscillator

in Abb.1. Der Indikator PA_Oscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14332

VolatilityQualitySign VolatilityQualitySign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators VolatilityQuality.

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

Der Indikator fractal_dimension mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

TradeState - Der Umschalter des Handelnmodus des Experten je nachdem, in welcher Zeit es ist. TradeState - Der Umschalter des Handelnmodus des Experten je nachdem, in welcher Zeit es ist.

Die Klasse beschränkt das Handeln des Experten durch die Zeit. Es verfügt eine flexible Konfiguration, so dass man eine beliebige Anzahl von Zeitzonen eingeben kann und das Handeln nur an bestimmten Tagen der Woche erlauben.

PA_Oscillator_HTF PA_Oscillator_HTF

Der Indikator PA_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.