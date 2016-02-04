CodeBaseSecciones
Interés (sentiment) - Asesor Experto para MetaTrader 5

Alexander Pavlov
Visualizaciones:
1326
Ranking:
(38)
Publicado:
Actualizado:
sentiment_ea.mq5 (9.28 KB) ver
Robot que comercia con el interés abierto del mercado. Proyecto inicial.

Consejos:

  • Póngalo con instrumentos volátiles: por ejemplo, Brent o Sberbank.

Actualización:

  • La posición solo se cierra después de que los volúmenes desciendan por debajo de un listón definido, o si la preponderancia de los participantes es de 49\51% a favor de los nuevos jugadores del mercado.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14307

