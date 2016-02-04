Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Interés (sentiment) - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1326
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Robot que comercia con el interés abierto del mercado. Proyecto inicial.
Consejos:
- Póngalo con instrumentos volátiles: por ejemplo, Brent o Sberbank.
Actualización:
- La posición solo se cierra después de que los volúmenes desciendan por debajo de un listón definido, o si la preponderancia de los participantes es de 49\51% a favor de los nuevos jugadores del mercado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14307
Esta sencilla clase se puede usar para configurar, por ejemplo, los diapasones comerciales o para prohibir/permitir determinadas acciones durante cierto tiempo o en ciertos días de la semana.PA_Oscillator
Se trata de un oscilador simple que muestra la velocidad del cambio del indicador MACD, implementado en forma del histograma de dos colores.
La clase limita el tiempo de comercio del experto. Posee grandes capacidades de configuración, que permiten establecer una cantidad aleatoria de zonas temporales, así como comerciar solo en determinados días de la semana.PA_Oscillator_HTF
Indicador PA_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.