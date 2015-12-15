代码库部分
PA_Oscillator - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Evil corp. Ltd

一款简单的振荡器, 显示 MACD 指标的变化速度, 以彩色直方图的形式实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. PA_Oscillator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14332

