CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

fractal_dimension_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
909
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador fractal_dimension permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador fractal_dimension.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador fractal_dimension_HTF

Fig. 1. Indicador fractal_dimension_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14328

LinearMomentum LinearMomentum

Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

El Asesor Experto pasa al punto muerto y/o arrastra las posiciones de todos los pares de divisas o sólo del par actual.

PA_Oscillator PA_Oscillator

Se trata de un oscilador simple que muestra la velocidad del cambio del indicador MACD, implementado en forma del histograma de dos colores.

CIsSession - clase para establecer los intervalos temporales (sesiones) CIsSession - clase para establecer los intervalos temporales (sesiones)

Esta sencilla clase se puede usar para configurar, por ejemplo, los diapasones comerciales o para prohibir/permitir determinadas acciones durante cierto tiempo o en ciertos días de la semana.