fractal_dimension_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 909
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador fractal_dimension permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador fractal_dimension.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador fractal_dimension_HTF
