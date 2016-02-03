CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LinearMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
818
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
linearmomentum.mq5 (7.4 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Totom Sukopratomo

Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador LinearMomentum

Fig. 1. Indicador LinearMomentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14327

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

El Asesor Experto pasa al punto muerto y/o arrastra las posiciones de todos los pares de divisas o sólo del par actual.

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

Este indicador dibuja las velas del indicador DotsCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

El indicador fractal_dimension permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

PA_Oscillator PA_Oscillator

Se trata de un oscilador simple que muestra la velocidad del cambio del indicador MACD, implementado en forma del histograma de dos colores.