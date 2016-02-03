Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LinearMomentum - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Totom Sukopratomo
Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador LinearMomentum
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14327
