Nikolay Kositsin
899
(29)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
pa_oscillator.mq5 (8.33 KB) ビュー
実際の制作者：

Evil corp. Ltd

2色のヒストグラムを作成するインディケータMACDの変化の速度を表示する最も簡単なオシレータ―です。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータ PA_Oscillator

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14332

