He decidido publicar esta clase después de conocer esta publicación. El tema, a mi entender, es interesante. Mi enfoque tampoco resuelve todas las cuestiones. Por eso, estoy abierto a propuestas sobre lo que pueda mejorar.

He intentado hacer el ejemplo de uso de la clase por analogía con esta variante. Así se ven mejor las ventajas y los defectos.

Las ventajas que le noto yo son:

La posibilidad de introducir de forma estándar la fecha y la hora. Ver las imágenes. La probabilidad de equivocarse es menor. Se conserva la posibilidad de optimizar los intervalos de tiempo en el simulador de estrategias. Se pueden cambiar de manera operativa todos los ajustes en cualquier lugar del programa. Más variedades de uso. Sobre ello después de la imagen. Es más sencillo de usar en el código. Como mínimo, para mí es más sencillo.

Formas de establecer el tiempo.

1. Sesión diurna. Por ejemplo, permite comerciar cada día en un intervalo de tiempo determinado. Condiciones:

Las fechas de comienzo y final de la sesión son iguales a 1970.01.01.

La hora de comienzo de la sesión es inferior a la hora de finalización de la sesión.

2. Sesión nocturna. Por ejemplo, se permite el comercio a lo largo de la noche: hoy empezamos, y finalizamos mañana. Y así cada día. Condiciones:

Las fechas de comienzo y final de la sesión son iguales a 1970.01.01.

La hora de comienzo de la sesión es superior a la hora de finalización de la sesión.

3. Dentro del diapasón de fechas. Por ejemplo, se permite comerciar desde la fecha de inicio de la sesión hasta la fecha de finalización de la sesión. Condiciones:

La fecha de comienzo de la sesión es inferior a la fecha de finalización de la sesión.

a la fecha de finalización de la sesión. Vale cualquier hora, pero también se tiene en cuenta.

4. Fuera de un diapasón de fechas. La fecha de comienzo de la sesión es superior a la fecha de finalización de la sesión. De esta forma, se permite el comercio hasta la fecha de finalización de la sesión y después de la fecha de comienzo de una nueva sesión. Condiciones:

La fecha de comienzo de la sesión es superior a la fecha de finalización de la sesión.

a la fecha de finalización de la sesión. Vale cualquier hora, pero también se tiene en cuenta.

5. Prohibir/permitir el comercio este u otro día de la semana. Basta con establecer para cada día de la semana "true" en los parámetros si quiere comerciar. O "false" para prohibir el comercio.

6. Se pueden cambiar los ajustes en cualquier lugar del programa con la ayuda de los métodos Init().





P.S. La clase se creó para MetaTrader 5, pero también funciona para MetaTrader 4. La única diferencia es que el simulador de estrategias de MetaTrader 4 no da soporte a la optimización de los intervalos de tiempo en el formato datеtime. Pero esto se permite sustituyendo datetime por long en los parámetros de entrada del experto.