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PA_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Evil corp. Ltd
Простейший осциллятор, показывающий скорость изменения индикатора MACD, выполненный в виде двухцветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор PA_Oscillator
Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.LinearMomentum
Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.
Индикатор PA_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.LinearMomentum_HTF
Индикатор LinearMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.