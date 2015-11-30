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Индикаторы

PA_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2754
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Evil corp. Ltd

Простейший осциллятор, показывающий скорость изменения индикатора MACD, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор PA_Oscillator

Рис.1. Индикатор PA_Oscillator

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

LinearMomentum LinearMomentum

Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.

PA_Oscillator_HTF PA_Oscillator_HTF

Индикатор PA_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

LinearMomentum_HTF LinearMomentum_HTF

Индикатор LinearMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.