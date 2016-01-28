Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PA_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1204
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Evil corp. Ltd
Um oscilador simples que mostra a velocidade da mudança do indicador MACD implementado como um histograma de duas cores.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador PA_Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14332
O indicador fractal_dimension com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.LinearMomentum
Uma variante do indicador Momentum com volumes e tempo utilizados em seus cálculos.
Esta classe simples pode ser usada para ajustar, por exemplo, intervalos de negociação, ou habilitar/desabilitar certas ações pelo tempo ou dia da semana.Sentimento
Robô que negocia o sentimento de abertura do mercado.