Autor real:

Evil corp. Ltd

Um oscilador simples que mostra a velocidade da mudança do indicador MACD implementado como um histograma de duas cores.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador PA_Oscillator