CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PA_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1204
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Evil corp. Ltd

Um oscilador simples que mostra a velocidade da mudança do indicador MACD implementado como um histograma de duas cores.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador PA_Oscillator

Fig.1. O indicador PA_Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14332

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

O indicador fractal_dimension com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

LinearMomentum LinearMomentum

Uma variante do indicador Momentum com volumes e tempo utilizados em seus cálculos.

CIsSession - classe para definir os intervalos de tempo (sessões) CIsSession - classe para definir os intervalos de tempo (sessões)

Esta classe simples pode ser usada para ajustar, por exemplo, intervalos de negociação, ou habilitar/desabilitar certas ações pelo tempo ou dia da semana.

Sentimento Sentimento

Robô que negocia o sentimento de abertura do mercado.