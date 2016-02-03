CodeBaseSecciones
Background_DotsCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador dibuja las velas del indicador DotsCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rojo, y las sombras se colorean en color azul claro o rosado, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados DotsCandle.mq5 y Dots.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador Background_DotsCandle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14281

DotsCandle DotsCandle

Indicador Dots en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del indicador Dots.

Exp_Dots Exp_Dots

Sistema de trading a base de las señales del indicador Dots.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

El Asesor Experto pasa al punto muerto y/o arrastra las posiciones de todos los pares de divisas o sólo del par actual.

LinearMomentum LinearMomentum

Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.