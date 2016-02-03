Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Background_DotsCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 838
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador dibuja las velas del indicador DotsCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rojo, y las sombras se colorean en color azul claro o rosado, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados DotsCandle.mq5 y Dots.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador Background_DotsCandle_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14281
Indicador Dots en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del indicador Dots.Exp_Dots
Sistema de trading a base de las señales del indicador Dots.
El Asesor Experto pasa al punto muerto y/o arrastra las posiciones de todos los pares de divisas o sólo del par actual.LinearMomentum
Variante del indicador Momentum con el uso de volúmenes y tiempo en sus cálculos.