ポケットに対して
インディケータ

LinearMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
linearmomentum.mq5 (7.4 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
実際の制作者：

Totom Sukopratomo

インディケータMomentumのボリュームと時間の計算を使用する、インディケータMomentumの変種です。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータ LinearMomentum

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14327

