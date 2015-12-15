请观看如何免费下载自动交易
一款动量指标的变种, 在计算时使用交易量和时间。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14327
Exp_breakeven_trailing_SL
该 EA 为每个货币对或当前品种传递盈亏平衡价位或仓位尾随。Background_DotsCandle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 DotsCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
fractal_dimension_HTF
指标 fractal_dimension 在输入参数中有时间帧选项。PA_Oscillator
一款简单的振荡器, 显示 MACD 指标的变化速度, 以彩色直方图的形式实现。