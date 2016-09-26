und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LinearMomentum - Indikator für den MetaTrader 5
- 714
Der echte Autor:
Totom Sukopratomo
Die Variante des Indikators Momentum mit der Verwendung der Volumen und der Zeit in Berechnungen.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator LinearMomentum
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14327
