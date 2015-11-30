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LinearMomentum - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Totom Sukopratomo
Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор LinearMomentum
Эксперт переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.Last Price
Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса.
Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.PA_Oscillator
Простейший осциллятор, показывающий скорость изменения индикатора MACD, выполненный в виде двухцветной гистограммы.