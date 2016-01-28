Participe de nossa página de fãs
LinearMomentum - indicador para MetaTrader 5
- 1210
Autor real:
Totom Sukopratomo
Uma variante do indicador Momentum com volumes e tempo utilizados em seus cálculos.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador LinearMomentum
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14327
