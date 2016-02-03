El Asesor Experto Exp_breakeven_trailing_SL pasa al punto muerto y/o arrastra las posiciones de todos los pares de divisas o sólo del par actual.





En los parámetros se puede seleccionar :

el EA trabaja sólo con la posición del símbolo actual

o con todas las posiciones

el EA trabaja con todos los números magic (ponemos -1);

sólo con las posiciones abiertas por el usuario (ponemos magic a 0);

o con las posiciones que han sido abiertas por otros EAs (ponemos el magic correspondiente).

1. symbol:2. magic:

3. Luego van los tamaños del punto muerto y del trail. Si en los parámetros se pone 0, la función no estará activada.

Se puede seleccionar sólo el punto muerto o el trail, o ambas opciones a la vez. Si seleccionamos sólo trail, el primer traslado de Stop Loss va a parecer al traslado al punto muerto.

Los parámetros del punto muerto: plus points — qué distancia debe pasar el precio en verde desde el precio de apertura en puntos, para mover Stop Loss a un paso en puntos de step breakeven desde el precio de apertura.

Los parámetros del trail: plus points — qué distancia debe pasar el precio en verde desde el precio de apertura en puntos para Stop Loss negativo, o desde Stop Loss si está en verde, para mover Stop Loss a un paso en puntos de trailing step.

Si plus points del trail se establece menos que plus points del punto muerto, primero se accionará el punto muerto y luego el trail.

En los comentarios se describe qué es lo que está activado: el trail y/o el punto muerto, o ambos están desactivados, así como los pares de divisas con los que trabaja el EA.