Exp_breakeven_trailing_SL - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_breakeven_trailing_SL pasa al punto muerto y/o arrastra las posiciones de todos los pares de divisas o sólo del par actual.
En los parámetros se puede seleccionar:1. symbol:
- el EA trabaja sólo con la posición del símbolo actual
- o con todas las posiciones
- el EA trabaja con todos los números magic (ponemos -1);
- sólo con las posiciones abiertas por el usuario (ponemos magic a 0);
- o con las posiciones que han sido abiertas por otros EAs (ponemos el magic correspondiente).
3. Luego van los tamaños del punto muerto y del trail. Si en los parámetros se pone 0, la función no estará activada.
Se puede seleccionar sólo el punto muerto o el trail, o ambas opciones a la vez. Si seleccionamos sólo trail, el primer traslado de Stop Loss va a parecer al traslado al punto muerto.
- Los parámetros del punto muerto: plus points — qué distancia debe pasar el precio en verde desde el precio de apertura en puntos, para mover Stop Loss a un paso en puntos de step breakeven desde el precio de apertura.
- Los parámetros del trail: plus points — qué distancia debe pasar el precio en verde desde el precio de apertura en puntos para Stop Loss negativo, o desde Stop Loss si está en verde, para mover Stop Loss a un paso en puntos de trailing step.
Si plus points del trail se establece menos que plus points del punto muerto, primero se accionará el punto muerto y luego el trail.
En los comentarios se describe qué es lo que está activado: el trail y/o el punto muerto, o ambos están desactivados, así como los pares de divisas con los que trabaja el EA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14300
