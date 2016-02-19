Autor real:

raff1410

Oscilador no normalizado, usado como definidor de tendencia. Los cambios en el color del oscilador ejercerán como señales para la apertura de posiciones.

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_LWMA ; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input uint Smoothing= 1 ; input uint Filter= 5 ; input App_price Price= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 24.08.2008.

Fig. 1. Indicador VolatilityQuality