Indicadores

VolatilityQuality - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
854
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
volatilityquality.mq5 (9.37 KB) ver
Autor real:

raff1410

Oscilador no normalizado, usado como definidor de tendencia. Los cambios en el color del oscilador ejercerán como señales para la apertura de posiciones.

//+-----------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Método de promediación
input int XLength=5; // Profundidad de  la suavización
input int XPhase=15; // Parámetro de la suavización
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input uint Smoothing=1; // Profundidad  del recálculo 
input uint Filter=5; // Filtrado en puntos del gráfico de precios
input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Precio
input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
input int PriceShift=0; // Desplazamiento del indicador en vertical en barras

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 24.08.2008.

Fig. 1. Indicador VolatilityQuality

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14310

