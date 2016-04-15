CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Asesor Experto Volatility Quality - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
VQ.mq4 (7.12 KB) ver
VQ_EA.mq4 (33.23 KB) ver
Descripción:

Este Asesor Experto se basa en el indicador Volatility Quality Index (creado por raff1410) que permite encontrar las tendencias principales. Las señales de compra/venta se muestran con las flechas, y las tendencias alcistas y bajistas, con las líneas verdes/rojas. El archivo VQ.mq4 debe ubicarse en la carpeta "indicators", y VQ_EA.mq4 -en la carpeta "experts". Este Asesor Experto conviene mejor para los instrumentos principales, X/JPY y Oil, en los períodos H1 y H4.

Imagen:




Test first on demo.



Strategy Tester Report
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)

SímboloOIL (Brent Crude Oil)
Período1 Hora (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.05.26 17:00 (2008.05.01 - 2008.05.30)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
ParámetrosLots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Barras en el historial
1376Ticks modelados
211185Calidad de modelación
90.00%
Errores de divergencia de gráficos0




Depósito inicial
350,00



Beneficio neto
3566,00Beneficio bruto
5278,00Pérdidas brutas
-1712,00
Factor del beneficio3,08Beneficio esperado
209,76

Reducción absoluta
62,00Reducción máxima (%)1244.00 (35.83%)Reducción relativa
72.73% (768.00)

Total de transacciones
17Posiciones cortas (% de ganadoras)8 (25.00%)Posiciones largas (% de ganadoras)9 (55.56%)

Transacciones ganadoras (% de todas): 7 (41.18%)Transacciones perdedoras (% de todas): 10 (58.82%)
La transacción máxima
ganadora1828,00perdedora-442,00
Transacción mediaganadora754,00perdedora-171,20
Número máximo de
ganancias consecutivas (beneficio)2 (2024.00)pérdidas consecutivas (pérdida)3 (-694.00)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)2024.00 (2)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)-694.00 (3)
Media deganancia consecutiva1pérdida consecutiva2

#HoraTipoOrdenVolumenPrecio
S/L (Stop/Loss)T/P (Take/profit)BeneficioBalance
12008.05.01 08:00sell10.20111.980.000.00
22008.05.01 19:00close10.20110.590.000.00278.00628.00
32008.05.01 19:00buy20.20110.600.000.00
42008.05.02 01:00close20.20109.940.000.00-132.00496.00
52008.05.02 01:01sell30.20109.890.000.00
62008.05.02 09:00close30.20110.810.000.00-184.00312.00
72008.05.02 09:00buy40.20110.820.000.00
82008.05.07 06:00close40.20119.960.000.001828,002140.00
92008.05.07 06:00sell50.20119.920.000.00
102008.05.07 08:00close50.20120.730.000.00-162.001978.00
112008.05.07 08:00buy60.20120.740.000.00
122008.05.12 03:00close60.20124.810.000.00814.002792.00
132008.05.13 08:00buy70.20122.750.000.00
142008.05.14 08:00close70.20123.540.000.00158.002950.00
152008.05.14 08:00sell80.20123.560.000.00
162008.05.15 09:00close80.20123.620.000.00-12.002938.00
172008.05.15 09:00buy90.20123.610.000.00
182008.05.16 17:00close90.20124.490.000.00176.003114.00
192008.05.16 17:00sell100.20124.470.000.00
202008.05.19 12:00close100.20125.820.000.00-270.002844.00
212008.05.19 12:00buy110.20125.830.000.00
222008.05.19 16:00close110.20124.570.000.00-252.002592.00
232008.05.19 16:00sell120.20124.580.000.00
242008.05.19 21:01close120.20125.440.000.00-172.002420.00
252008.05.19 21:01buy130.20125.450.000.00
262008.05.22 13:00close130.20133.290.000.001568.003988.00
272008.05.22 13:00sell140.20133.300.000.00
282008.05.23 02:00close140.20131.020.000.00456.004444.00
292008.05.23 02:00buy150.20131.010.000.00
302008.05.23 16:00close150.20130.700.000.00-62.004382.00
312008.05.23 16:00sell160.20130.680.000.00
322008.05.26 10:00close160.20132.890.000.00-442,003940.00
332008.05.26 10:00buy170.20132.860.000.00
342008.05.26 17:29close at stop170.20132.740.000.00-24.003916.00

Plantilla del Asesor Experto Plantilla del Asesor Experto

Plantilla del Asesor Experto ligeramente optimizada del artículo “MetaEditor: Plantillas como punto de apoyo”

HarVesteR HarVesteR

Combo de las medias y MACD. Todos los parámetros de la estrategia están disponibles para la modificación.

Visible Pos Visible Pos

Script para visualizar las operaciones en el gráfico. Es útil cuando cambia la cuenta/ordenador.

Indicator WSO + WRO + Trend Line Indicator WSO + WRO + Trend Line

El indicador tiene ya dos años. No lo publicaba sólo porque no sabía cómo usarlo.