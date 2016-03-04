Participe de nossa página de fãs
VolatilityQuality - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
raff1410
Oscilador não normalizado usado como um identificador de tendência. A variação da cor do oscilador serve como sinal para abertura de posições.
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada Indicador | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Método da média input int XLength=5; // Profundidade de suavização input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização 3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição; //---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento input uint Smoothing=1; // Profundidade de recálculo input uint Filter=5; // Filtração do gráfico de preço em pontos input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado primeiramente na Base de Código em 24/08/2008.
Figura 1. O indicador VolatilityQuality
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14310
O indicador ColorBulls implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBulls.ColorBearsCandle
O indicador ColorBears implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBears.
O VolatilityQuality com a seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.Exp_VolatilityQuality
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador VolatilityQuality.