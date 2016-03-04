Autor real:

raff1410

Oscilador não normalizado usado como um identificador de tendência. A variação da cor do oscilador serve como sinal para abertura de posições.

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_LWMA ; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input uint Smoothing= 1 ; input uint Filter= 5 ; input App_price Price= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado primeiramente na Base de Código em 24/08/2008.

Figura 1. O indicador VolatilityQuality