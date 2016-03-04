CodeBaseSeções
VolatilityQuality - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
raff1410

Oscilador não normalizado usado como um identificador de tendência. A variação da cor do oscilador serve como sinal para abertura de posições.

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada Indicador   |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Método da média
input int XLength=5; // Profundidade de suavização
input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização
3//---- O JJMA com o intervalo de -100 ... +100, influência a qualidade dos processos de transição;
//---- O VIDIA é um período CMO, AMA é um período médio lento
input uint Smoothing=1; // Profundidade de recálculo
input uint Filter=5; // Filtração do gráfico de preço em pontos
input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Preço
input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado primeiramente na Base de Código em 24/08/2008.

Figura 1. O indicador VolatilityQuality

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14310

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

O indicador ColorBulls implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBulls.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

O indicador ColorBears implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBears.

VolatilityQuality_HTF VolatilityQuality_HTF

O VolatilityQuality com a seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador VolatilityQuality.