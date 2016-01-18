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VolatilityQuality - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
raff1410
Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов. Сигналами для открытия позиций служат изменения цвета осциллятора.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Метод усреднения input int XLength=5; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Smoothing=1; // Глубина пересчета input uint Filter=5; // Фильтрация в пунктах ценового графика input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Цена input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.08.2008.
Рис.1. Индикатор VolatilityQuality
Обычный Average True Range с возможностью сглаживания итоговой кривой дополнительным алгоритмом усреднения.ColorBullsGap
Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBullsCandle.
Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.F_RSI
Индикатор RSI с динамическими уровнями.