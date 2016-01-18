Реальный автор:

raff1410

Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов. Сигналами для открытия позиций служат изменения цвета осциллятора.

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_LWMA ; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input uint Smoothing= 1 ; input uint Filter= 5 ; input App_price Price= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.08.2008.

Рис.1. Индикатор VolatilityQuality