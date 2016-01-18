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Индикаторы

VolatilityQuality - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2395
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

raff1410

Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов. Сигналами для открытия позиций служат изменения цвета осциллятора.

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Метод усреднения
input int XLength=5; // Глубина  сглаживания
input int XPhase=15; // Параметр сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint Smoothing=1; // Глубина  пересчета 
input uint Filter=5; // Фильтрация в пунктах ценового графика
input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Цена
input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.08.2008.

Рис.1. Индикатор VolatilityQuality

Рис.1. Индикатор VolatilityQuality

ATRSmoothed ATRSmoothed

Обычный Average True Range с возможностью сглаживания итоговой кривой дополнительным алгоритмом усреднения.

ColorBullsGap ColorBullsGap

Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBullsCandle.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

F_RSI F_RSI

Индикатор RSI с динамическими уровнями.