ローソクタイプのインディケータColorBullsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

ローソクタイプのインディケータColorBearsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。