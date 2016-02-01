コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VolatilityQuality - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
volatilityquality.mq5 (9.37 KB) ビュー
実際の制作者：

raff1410

外国為替トレンド検出器として使用される規格外のオシレーターエントリーシグナルとしてライン色の変化が使用されます。

//+-----------------------------------+
//| インディケータの入力引数      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // 平均方式
input int XLength=5; // 平滑深度
input int XPhase=15; // 平滑パラメータ
//---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間
input uint Smoothing=1; // 再計算の深度 
input uint Filter=5; // カラーチャートポイントでのフィルタリングレベル
input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // 価格
input int Shift=0; // バーでのインディケータの水平移動
input int PriceShift=0; // ポイントでのインディケータの乗直移動

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2008年8月24日です。

図1. インディケータVolatilityQuality

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

ローソクタイプのインディケータColorBullsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

ローソクタイプのインディケータColorBearsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

VolatilityQuality_HTF VolatilityQuality_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVolatilityQualityです。

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

インディケータVolatilityQualityからのシグナルをベースにした自動売買システムです。