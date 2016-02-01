無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VolatilityQuality - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1122
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
raff1410
外国為替トレンド検出器として使用される規格外のオシレーターエントリーシグナルとしてライン色の変化が使用されます。
//+-----------------------------------+ //| インディケータの入力引数 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // 平均方式 input int XLength=5; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平滑パラメータ //---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間 input uint Smoothing=1; // 再計算の深度 input uint Filter=5; // カラーチャートポイントでのフィルタリングレベル input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // 価格 input int Shift=0; // バーでのインディケータの水平移動 input int PriceShift=0; // ポイントでのインディケータの乗直移動
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2008年8月24日です。
図1. インディケータVolatilityQuality
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14310
ColorBullsCandle
ローソクタイプのインディケータColorBullsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。ColorBearsCandle
ローソクタイプのインディケータColorBearsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。
VolatilityQuality_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVolatilityQualityです。Exp_VolatilityQuality
インディケータVolatilityQualityからのシグナルをベースにした自動売買システムです。