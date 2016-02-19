CodeBaseSecciones
ColorBearsCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador ColorBears en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorBears de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador ColorBearsCandle

