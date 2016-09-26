CodeBaseKategorien
Indikatoren

VolatilityQuality - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
750
(17)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
volatilityquality.mq5 (9.37 KB) ansehen
Der echte Autor:

raff1410

Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird. Als Signalen für die Öffnung einer Position wird eine Änderung der Oszillatorsfarbe genommen.

//+-----------------------------------+
//| Die Eingabeparameter des Indikators      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Die Methode der Mittelwertbildung
input int XLength=5; // Die Glättungstiefe
input int XPhase=15; // Der Parameter der Glättung
//---- für JJMA, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDIA ist es die Periode CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Mittelwertes
input uint Smoothing=1; // Die Tiefe der Neuberechnung 
input uint Filter=5; // Die Filtration in Punkten des Preis-Charts 
input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Preis
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
input int PriceShift=0; // Die vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.08.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator VolatilityQuality

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14310

