Der echte Autor:

raff1410

Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird. Als Signalen für die Öffnung einer Position wird eine Änderung der Oszillatorsfarbe genommen.

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_LWMA ; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input uint Smoothing= 1 ; input uint Filter= 5 ; input App_price Price= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.08.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator VolatilityQuality