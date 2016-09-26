und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VolatilityQuality - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
raff1410
Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird. Als Signalen für die Öffnung einer Position wird eine Änderung der Oszillatorsfarbe genommen.
//+-----------------------------------+ //| Die Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Die Methode der Mittelwertbildung input int XLength=5; // Die Glättungstiefe input int XPhase=15; // Der Parameter der Glättung //---- für JJMA, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess; //---- für VIDIA ist es die Periode CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Mittelwertes input uint Smoothing=1; // Die Tiefe der Neuberechnung input uint Filter=5; // Die Filtration in Punkten des Preis-Charts input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Preis input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars input int PriceShift=0; // Die vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.08.2008 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator VolatilityQuality
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14310
Der Roboter, der nach Interesse des Marktes handelt.CIsSession - Die Klasse für die Installierung der Zeitintervallen (Sitzungen) auf
Diese einfache Klasse kann für eine Konfiguration verwendet werden, zum Beispiel um Kursspannen zu konfigurieren oder bestimmte Handlungen in Bezug auf Zeit oder Wochentag zu aktivieren / deaktivieren.
Der Indikator VolatilityQuality mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_VolatilityQuality
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators VolatilityQuality gebaut wurde.